شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان رسميا عن الفائز في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية بعد تصويت المجمع الانتخابي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رسميا فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت في بيان لها، إن جو بايدن حصل على 302 من أصوات المجمع الانتخابي ليفوز رسميا بالرئاسة الأمريكية.

وصادق المجمع الانتخابي رسمياً على فوز المرشح الديمقرطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية وذلك بعد فوزه على المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترمب بعد تجاوزه النصاب بأصوات المجمع الإنتخابي.

وواصل المجمع الانتخابي الأميركي عملية التصويت الرسمي للتصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، في حين يواصل الرئيس ترمب رفض نتيجة الانتخابات حتى مع استمراره في خسارة القضايا التي رفعها في المحاكم.

ويوزع نظام المجمع الانتخابي أصوات المندوبين الـ 538 على كل ولاية بناء على حجم السكان. ويكون الفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أصوات أكثر من 270 مندوبا.