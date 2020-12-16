شكرا لبحثكم عن خبر عملية عسكرية نوعية للتحالف العربي ضد مليشيا الحوثي تقضي على عدد من قيادات المليشيات (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، عملية عسكرية نوعية، استهدفت من خلالها عدد من القيادات التابعة للمليشيات الحوثية بصنعاء، وتعزيزات للمليشيات في مأرب.

وقالت مصادر ميدانية وعسكرية، إن مقاتلات التحالف العربي شنت مساء الإثنين، عدة غارات جوية على تعزيزات للمليشيات الحوثية في جبهة رحوم القريبة من مديرية جبل مراد غرب محافظة مأرب.

وأضافت: أن مقاتلات التحالف استهدفت بنحو خمس غارات جوية آخرى مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية، في مديرية ماهلية بمأرب.

وفي سياق متصل، استهدفت مقاتلات التحالف المليشيات الحوثية بـ 3 غارات في مدينة حرض بمحافظة حجة (شمال اليمن).

وأسفرت الغارت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية، من بينهم قيادات كبيرة، بالإضافة إلى تدمير عددا من الآليات العسكرية للحوثيين في مختلف الجبهات.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية لـ "المشهد اليمني"، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية حوثية فيها عشرات العناصر الحوثية المسلحة جمعتهم المليشيا من مديرية بني حشيش شرق محافظة صنعاء .

واضافت المصادر أن الحوثيين ابلغوا عدد من الأسر في مديرية بني حشيش عن مقتل أبنائهم بعد تعرضهم للقصف بالطيران .

وأبلغت الميليشيا أسر القتلى بالصلاة على أبنائهم صلاة الغائب بعد تعذر إعادة جثثهم نتيجة تفحمها في القصف.

وأكدت المصادر أن من بين القتلى قيادات حوثية ومشرفين وأن بعضهم لم يعرف مصيرهم بعد تعرضهم للقصف أثناء استهداف ثلاث عربات كانت تقلهم في طريقهم إلى محافظة مارب .

ولم تفصح المصادر عن أعداد القتلى الحوثيين لكنها أفادت عن تحرك ثلاث عربات كانت تقل ثلاثة مشرفين وأربعة ضباط وأكثر من 20 فرد من الحوثيين .