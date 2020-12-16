شكرا لبحثكم عن خبر [الاربعاء 16 ديسمبر 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد اقلاع الرحلات ليوم الاربعاء 16 ديسمبر 2020م: رقم الرحله : 607 خط الرحله : سيئون - سقطرى. الاقلاع : 0830 صباحا. الوصول: 0945 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سقطرى - سيئون . الاقلاع : 1045 صباحا. الوصول: 1200 ظهرا. رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1000 صباحا. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 1100 ظهرا. (توقيت القاهره). الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله : 648. خط الرحله : عدن - عمان. الاقلاع : 0930 صباحا. الوصول: 1200 ظهرا. رقم الرحله : 649. خط الرحله : عمان - عدن. الاقلاع : 1300 ظهرا. (توقيت عمان). الوصول : 1730 مساء. رقم الرحله : 612 خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 1700 مساء. الوصول : 1930 مساء. رقم الرحله : 613. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 2030 مساء. (توقيت القاهره). الوصول: 0100 بعد منتصف ليل اليوم التالي الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020م.

كانت هذه تفاصيل خبر [الاربعاء 16 ديسمبر 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.