محتجون يقطعون طريق رئيس في العاصمة عدن قبل قليل

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يزيد بن سلمان - شبوة - قطع محتجون غاضبون مساء الثلاثاء طرقات عدة بمدينة عدن. ومنع عسكريون حركة المرور بين كالتكس وكابوتا. واشعل المحتجون النار في اطارات تالفة. ويقول المحتجون انهم لم يتسلموا رواتبهم منذ اشهر مضت.

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