شكرا لبحثكم عن خبر الضالع: اغارة ناجحة في عمق دفاعات الحوثي بمريس .. وكسر زحف قواته في بتار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت القوات المشتركة في اللواء 83 والرابع احتياط مسنودة بالقوات الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء عدد من عمليات الإغارة باتجاه مواقع المليشيات الحوثية في قطاع القهرة بمحور مريس، في الوقت الذي تصدت فيه القوات الجنوبية لخامس محاولة هجومية للمليشيات باتجاه قطاع بَتار بين مديريتي قعطبة والحشاء.

مصدر ميداني في محور مريس أطلع المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي في حديث خاص بالمركز قال فيه إن الهجوم بدأ عند الساعة الخامسة فجراً نفذ من مسارات متعددة واستمر حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، تم فيه مباغتتة المليشيات في عدد من المواقع التابعة لها، وقد تكبد العدو فيها خسائر فادحة بالعدة والعتاد، تمثلت بمصرع العديد من عناصره داخل متارسها واغتنام اسلحتها، فيما شنت القوة الصاروخية في القوات المسلحة الجنوبية "دعم وإسناد" قصفاً مكثفاً استهدفت فيه مواقع تمركز المليشيات في الأطراف الجنوبية لمدينة دمت.

من جانب آخر وفي قطاع بتار جنوب غربي مديرية قعطبة على الحدود الشمالية الشرقية لمديرية الحُشاء، تمكنت صباح اليوم الثلاثاء القوات المسلحة الجنوبية من كتائب الشهيد لعجم في لواء الشوبجي (السادس مقاومة) من افشال خامس محاولة هجومية للمليشيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، انكسرت فيه المليشيات بعد تلقيها لضربات موجعة في الوقت الذي لاتزال جثث صرعاها مرمية في ميدان المعركة والذين سقطوا في المواجهات السابقة التي اندلعت يومي أمس الأثنين وأول أمس بينهم قيادات ميدانية.

وتحاول المليشيات الحوثية منذ يومين شن عدد من الهجمات المتتالية بشكل مستميت باتجاه موقعي الجُفينة والحبيل في قطاع بتار في محاولة لسحب جثث صرعاها وتحقيق أي تقدم إلا أنها تفشل وتضاعف من رصيد خسائرها، ولاتزال تستقدم تعزيزات لعناصرها باتجاه حبيل عبيد وحبيل السماعي، في الوقت الذي تستهدف فيه مدفعية القوات الجنوبية هذه التعزيزات وتستعد لمواجهة أي طارئ.