شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تدخلات منظمة براقما في دعم القطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، مع ممثلي منظمة براقما الامريكية محمد العويني، وماريا ياسين، تدخلات المنظمة وإسهاماتها في دعم القطاع الخاص.

وتطرق ممثلو المنظمة إلى ابرز مشاريعها، ومنها برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش إضافة الى سبل التنسيق المشترك بين المنظمة وصندوق دعم الشباب. وأكد محافظ حضرموت على أهمية دعم قطاع الشباب والمشاريع الخاصة التي تأتي في اطار اهتمام قيادة السلطة بالمحافظة، وذلك من خلال إنشاء صندوق دعم الشباب.

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