شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيلة الشؤون الصحية بتعز تدشن مركز الغسيل الكلوي بمستشفى خليفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشنت وكيلة المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق اليوم العمل بمركز الغسيل الكلوي بمستشفى خليفه العام بمدينة التربه والممول من برنامج التنمية الإنسانية التابع للمؤسسة الخيرية لمجموعة هائل سعيد انعم .

وخلال التدشين ثمنت الدكتورة ايلان هذه الجهود المتمثلة بدعم عدد من المشاريع الخدمية والانسانية بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص والذي لمسه شريحة مرضى الفشل الكلوي بمراكز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى الثورة العام والمستشفى الجمهوري التعليمي بمدينة تعز . واشارت إيلان الى أن هذا المركز سيقدم خدماته لمرضى الفشل الكلوي بمدينة التربه وما جاورها والذي سيخفف الكثير من معاناتهم بدلا من السفر لمدينة تعز أو عدن لتلقي هذه الخدمة .

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