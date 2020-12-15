نائب الرئيس يهنئ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بمناسبة رفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بمناسبة رفع اسم جمهورية السودان الشقيقة من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".



ونوه نائب الرئيس في البرقية إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز مكانة السودان وخلق الفرص الاقتصادية والسياسية لشعبه وتخلصه من العزلة الدولية، متمنياً للسودان وشعبه مزيداً من التطور والنماء ولبلدينا الأمن والاستقرار.

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