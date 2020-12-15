شكرا لبحثكم عن خبر العمالقة تصل ابين للفصل بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألوية العمالقة ترسل قوة فاصلة بين طرفي النزاع في ابين

المركز الإعلامي لالوية العمالقة

بتوجيهات من قوات التحالف العربي ارسلت ألوية العمالقة قوة عسكرية للفصل بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وبين قوات الشرعية في محافظة ابين.

حيث ستقوم قوات العمالقة بوضع نقاط فاصلة في خطوط التماس للفصل بين قوات الشرعية وقوات المجلس الانتقالي التي بدأت الأنسحاب تنفيذاً لاتفاق الرياض يوم امس الأول.

وقال احد قيادات ألوية العمالقة : أن القوات تولت المهمة بقيادة قائد ألوية العمالقة العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي من أجل الذهاب إلى أبين لحفظ السلام ونشر نقاط لسد الفراغ الأمني.

وأضاف، إلى أن القوات توجهت بحسب أوامر من التحالف العربي وأوامر من قيادة ألوية العمالقة للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في محافظة أبين.

تأتي مشاركة قوات ألوية العمالقة في حفظ السلام والأمن في أبين، ضمن مساعيها لتوحيد الجهود والصفوف لمواجهة مليشيات الحوثي وكبح جماحها، وسط توافق من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية.