شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن حبريش يتفقد سير الدراسة في وادي المحمدين بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش اليوم، خلال زيارته لوادي المحمدين سير الدراسة في مدرسة السلام للتعليم الأساسي في منطقة بحث، والاطلاع على أوضاع مدرسة العلا التي تعد من أقدم مدارس وادي المحمدين وأنشئت عام 1966.



ووجه بن حبريش بوضع دراسة لمتطلبات إعادة تأهيل المدرسةـ نظرًا للحاجة لها لمواكبة توسع التعليم في المنطقة ، مشيدا بحرص أهالي المنطقة على تعليم أبنائهم والاستفادة من كافة الامكانيات المتاحة.