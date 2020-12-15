معين عبدالملك يهنئ نظيره البحريني باليوم الوطني لبلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة احتفالات بلاده بالذكرى الـ 49 لليوم الوطني.



وعبر رئيس الوزراء عن خالص التهاني وأصدق التبريكات للبحرين ملكا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الوطنية.. منوها بما حققته مملكة البحرين في ظل قيادتها الحكيمة من نجاحات ونهضة شاملة في مختلف المجالات.

ونوه رئيس الوزراء بعمق ومتانة العلاقات التاريخية والاخوية التي تربط بين اليمن والبحرين والحرص المشترك على استمرار تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أشاد بالوقفة العروبية الصادقة لمملكة البحرين ومشاركتها في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومساندتها للشعب اليمني وقيادته الشرعية في سبيل استعادة دولته ومواجهة المشروع الإيراني التخريبي الذي يستهدف اليمن والمنطقة.