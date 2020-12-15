شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يهنئ ملك البحرين بالعيد الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة احتفالات الشعب البحريني الشقيق بالعيد الوطني.



ونوه الرئيس بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وما يجمعهما من أواصر المحبة والإخاء، مثمناً مواقف البحرين الداعمة للشعب اليمني.

وعبر رئيس الجمهورية عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة العيد الوطني.. سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطني على جلالته بموفور الصحة والعافية وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.