رئيس مجلس النواب يلتقي سفير فرنسا لدى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني اليوم سفير فرنسا لدى اليمن، جان ماري صفا.



وفي اللقاء رحب رئيس المجلس بالسفير المعين حديثا لدى اليمن متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه وبما يلبي تطلعات الشعبين اليمني والفرنسي والعلاقات الثنائية السياسة والاقتصادية خاصة وهو يعرف اليمن جيداً ولديه دراية كاملة بما حل بها جراء الانقلاب الحوثي ومحاولة ايران زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة.

وثمن البركاني جهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض والخطوات الإيجابية التي تمت خلال الأيام الماضية وما سيشكله اعلان تشكيل الحكومة وعودة مؤسسات الدولة الى العاصمة المؤقتة عدن وعودة العديد من البعثات الدبلوماسية واثره الإيجابي في ظل الأوضاع التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني وما خلفت من آثار في المجال الإنساني والاقتصادي والقى بظلاله على مجمل الأوضاع وما خلفته الحرب من دمار وسفك للدماء والخطر الذي تشكله الاعتداءات المتكررة للحوثيين على أراضي المملكة وضرب المنشأت المدنية والاقتصادية وزعزعة الامن والاستقرار والسلم في المنطقة والممرات المائية، وعدم جدية الحوثيين في خيارات السلام ويشهد على ذلك مرور عامين على توقيع اتفاق استكهولم دون ان ينفذ شيء منه.

واعرب السفير عن دعم اليمن الكامل للشرعية والحفاظ على امن واستقرار ووحدة اليمن وسيبذل جهوده في سبيل انهاء معاناة الشعب اليمني واحلال السلام وعودة مؤسسات الدولة.

حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب محمد ناجي الشائف وسلطان العتواني.