لملس ولخشع يتفقدان المبنى الجديد لمصلحة الهجرة والجوازات بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ عدن، أحمد حامد لملس، ونائب وزير الداخلية، اللواء، علي ناصر لخشع، اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الكائن في حي أكتوبر بمديرية خور مكسر.



وأطلع لملس ولخشع، على أقسام المبنى وجاهزيته، مشددان على سرعة إنجاز بقية التجهيزات والرفع خلال اليومين القادمين تمهيدا لانتقال أعمال الجوازات إليه وتدشين العمل فيه.

وخلال الزيارة، أشار محافظ عدن إلى إهمية إنتقال عمل مصلحة الجوازات إلى المبنى الجديد لتخفيف الضغط والازدحام على مبنى المصلحة في مديرية صيرة الذي يعد سبب رئيسي في عرقلة العمل وتأخير إنجاز معاملات المواطنين.

وكان محافظ عدن، يرافقه نائب مدير عام الشرطة العميد أبوبكر جبر، قد تفقد سير العمل في مصلحتي الهجرة والجوازات والجنسية والأحوال المدنية بمديرية صيرة .

وأطلع محافظ عدن يرافقه نائب مدير عام الشرطة العميد أبوبكر جبر، على الخدمات التي تقدمها المصلحتين للمواطنين وإجراءات صرف الجوازات والبطائق الشخصية والصعوبات التي تواجه عملهما .

وشدد محافظ عدن على ضرورة تطوير العمل في المصلحتين بما يسهم في تسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتفادي الإزدحام الشديد .