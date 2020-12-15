محافظ حضرموت يناقش التحديات والصعوبات التي تواجه استئناف عمل شركة زبيب الصينية للحفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، ممثل شركة زبيب الصينية للحفر باليمن المهندس عبدالرحمن صالح اليوسفي، لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الشركة.



وناقش اللقاء آلية استئناف عمل شركة زبيب الصينية في مجال الحفر وإنتاج النفط، في ظل الاستقرار الأمني الملحوظ الذي تشهده المحافظة، وجهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في استعادة جزء كبير من منهوبات الشركة.

وأكد المحافظ البحسني، اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمستثمرين ودعم الاستثمار في كافة المجالات، مبدياً استعداده لتذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات في سبيل استئناف عمل الشركة في مجال الحفر وانتاج النفط بحضرموت.

من جانبه عبّر المهندس اليوسفي عن خالص شكره وتقديره لمحافظ حضرموت على اهتمامه بالشركات الاستثمارية، وخلق بيئة ملائمة وآمنة تساعد الشركة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظة، وقدّم ممثل شركة زبيب الصينية، درع الشركة لمحافظ حضرموت نظير إسهاماته ودعمه للاستثمار، وتوفير الأجواء المناسبة للعمل الاستثماري