شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام البريقة يلتقي بوكلاء بيع الغاز المنزلي بالمديرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - الخضر قاسم

التقى مدير عام مديرية البريقة الاستاذ يونس محمد سليمان ناصر بوكلاء بيع الغاز المنزلي بالمديرية الثلاثاء الموافق 15/ 12/ 2020م، حيث رحب بجميع الحاضرين، مشيرا الى ضرورة تكاتف الجهود من اجل تسهيل المواد الضرورية وتوفيرها للمواطن ومنها غاز الطبخ المنزلي، والذي يعاني اغلب المواطنين من شحة هذه المادة ووصلها اليهم في الفترة الاخيرة.

واستمع المدير العام للهموم والمشاكل التي تواجه وكلاء بيع الغاز المنزلي بالمديرية ، مؤكدا على ضرورة التزام الجميع بالمعايير والانضباط بقوانين بيع هذه السلعة منها السعر المتفق عليه مع مكتب الصناعة والتجارة (3500ريال) ، وتوفر شروط السلامة مثل طفاية الحريق والتهوية للمحلات، وتجديد مزاولة المهنة للذين لم يجددوا في مدة اقصاها نهاية ديسمبر 2020م مالم سيتم توقيف حصته عبر منشأة الغاز برسالة من قبلنا، وغيرها من النقاط التي طرحت في اللقاء.

كما شدد مدير مديرية البريقة على رفع اسماء المحلات المخالفة والتي يثبت بيع حصتها خارج المنطقة او للمطاعم او عدم وجود محل لمزاولة البيع فيه لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم ، بحسب توجيهات السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالاستاذ احمد حامد لملس محافظ محافظة عدن .

واشاد المدير العام بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في المديرية والمحافظة، داعيا الى بذل المزيد من العطاء في سبيل توفير المستلزمات الضرورية للمواطن الذي يعاني ظروف قاسية في ظل ما تمر به البلاد من ازمات.

حضر اللقاء مدير الرقابة والتفتيش بالمديرية الاستاذ سمير حسين ابوبكر، والاستاذ وسيم اللصيصي مدير مكتب التجارة والصناعة، ومدير مكتب المدير العام الاخ احمد باحبيب