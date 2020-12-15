شكرا لبحثكم عن خبر لملس يتفقد مبنى مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمبنى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالعاصمة، حيث كان في استقباله نائب رئيس مصلحة الجوازات بعدن صالح عاطف ومدراء الإدارات والموظفين.

وخلال الزيارة قام المحافظ لملس بجولة في أرجاء المبنى وطاف في اقسام الفرع للوقوف بشكل مباشر على سير العمل وكيفية التعامل مع المواطنين وإنجاز معاملاتهم .

كما التقى خلال الزيارة التي رافقه فيها العميد أبوبكر جبر نائب مدير عام شرطة عدن، عدداً من المواطنين واستمع إلى شكاويهم وملاحظاتهم عن تعامل موظفي الجوازات معهم.

بعد ذلك عقد المحافظ اجتماعا قصيرا بمسؤولي فرع مصلحة الجوازات واستمع من نائب رئيس مصلحة الجوازات إلى شرح واف عن أوضاع الفرع واجراءات صرف الجوازات والصعوبات التي تواجههم وتعيق عملهم.

ووجه المحافظ بالبحث عن آليات جديدة لتطوير العمل بما يكفل تسهيل اجراءات الصرف وسرعة إنجاز المعاملات والحد من تأخيرها لتفادي الازدحام الشديد.

وعلى نفس الصعيد تفقد المحافظ لملس مبنى مصلحة الأحوال المدنية بالعاصمة عدن، حيث اطّلع على سير العمل فيه ومراحل واجراءات صرف البطاقة الشخصية .

واستعرض حسين عبادي مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بعدن أنشطة الفرع والخدمات التي يقدمها للجمهور وكذلك الصعوبات التي تواجه عمله.

وفي إطار الزيارة قام المحافظ لملس بزيارة لقسم السجل المدني ووقف على وضع هذا القسم الهام الذي يحتوي إرشيف السجل المدني بعدن منذ إربعينيات القرن الماضي.

ووجّه المحافظ بتكليف مهندسين لتقييم الوضع فيه ورفع تقرير عن احتياجاته الإنشائية كما وجه بحفظ إرشيف السجل المدني الكترونيا والالتزام بتوفير أجهزة حاسوب حديثة لتنفيذ مشروع حفظ الارشيف الكترونيا.