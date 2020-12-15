شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة المناقصات بوادي حضرموت تناقش المشاريع المعتمدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلعت لجنة المناقصات الفرعية اليوم برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء رئيس اللجنة عصام الكثيري على المشاريع المعتمدة مؤخرا من قبل المحافظ والتي ستسهم في تحسين الخدمات وتحقيق مزيد من الاستقرار في الأوضاع العامة في كافة مديريات الوادي والصحراء.



كما جرى في الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب التربية والصحة والكهرباء والمياه والأشغال العامة والتخطيط والمالية، دعوة مدراء تلك الجهات إلى إعداد الدراسات الفنية بالمشاريع ذات الأولوية لتتمكن اللجنة من البحث عن مصادر لتمويلها بحسب أهميتها.

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