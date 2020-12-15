شكرا لبحثكم عن خبر المذيعة (ماما) أمل بلجون.. تاريخ حافل بالانجاز ينتظر الإنصاف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

#مع_ماما امل كما تعودنا أن نناديها .. أيقونة عدن والزمن الجميل، ذلك الزمن الذي كان من أجمل الأزمنة التي مرت بها عدن أنه الزمن الجميل الذي كان كل شخص يعمل فيه بإخلاص وتفاني في عمله وحبا لوطنه وللرسالة السامية التي يؤمن بها.

"ماما امل بلجون " وبرنامج مراسيل على قناة عدن التي ولدنا وعشنا على سماع صوتها وابتسامتها الجميلة في كل يوم #خميس الذي كنا ننتظرة بفارغ الصبر الصوت الشجي لكل أبناء الوطن في الداخل والخارج من اقصاة إلى اقصاة وهي تستقبل فيها الاتصالات والتهاني التي تشاركنا فيها معها كل الفرح والحزن معا... ياذاك الزمان الذي ذهب ولن يعود وتبقى لنا ذكريات جميلة في مخيلتنا لايمكن ان يموحها الزمان.

زرتها اليوم بمعية أسرتي في القاهرة وهي تقيم بشقة إيجار تأثيثها متواضع جدا قسمت ظهرها وغلاء الحياة التي اتعبتها وعلاج وأدوية، لم أتخيل وهي تحدثني انها تفكر بالعودة إلى عدن بسبب الاوضاع التي تعانيها وهي تقاتل لوحدها هنا بالقاهرة ،لم يلتفت أحد لها لا حكومة شرعية ولا مكونات سياسية ولا رجال إعمال ولا شخصيات إجتماعية ،راتب حكومي يساوي ٨٣ الف ريال يمني حتى تذكرة العودة إلى اليمن اعتقد أنها لن تستطيع شرائها.

#لقد زرعت هذة المرأة الإبتسامة في كل بيت يمني على مر السنين وقدمت من عمرها مالم يقدمه كل ساسة البلد هذه وحكامها أنها مرة عصامية عزيزة نفس وهذا هو مايمكلة كل عدني أصيل.

فهل هناك من سيرد الجميل؟؟؟؟

إلى من يهمة الأمر...

#وديد_ملطوف

القاهرة 14/12/2020