شكرا لبحثكم عن خبر انباء متضاربة بشان حقيقة انسحاب القوات من خطوط القتال بمحافظة ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إن كتائب من اللواء 14 صاعقة، واللواء الخامس دعم وإسناد، واصلت انسحابها من القطاع الأيمن لبلدة الشيخ سالم، شرقي مدينة زنجبار.

وأضافت أن الانسحابات تجري تحت اشراف فريق التنسيق والارتباط السعودي لتنفيذ انسحابات متبادلة مع تحالف القوات الحكومية.

وتقول مصادر إعلامية إن الانتقالي الجنوبي ما يزال يمتلك قوة كبيرة في تخوم مدينة زنجبار، على الرغم من تنفيذه أربعة انسحابات.

ويوم أمس، أفادت مصادر عسكرية بتعثر عملية انسحاب قوات الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي من جبهات القتال في المحافظة.

وقالت المصادر إن تعثر عملية الانسحاب المتبادلة جاءت قبل الانتقال إلى تنفيذ خطوة دخول قوات الشرطة إلى مدينة زنجبار.

وأضافت أن قوات الانتقالي قامت بتسليم مقار الشرطة في زنجبار لقوات الحزام الأمني وقوات أخرى تابعة للقيادي السلفي فضل باعش، وهو ما اعتبرته القوات الحكومية منافيا لبنود الاتفاق.