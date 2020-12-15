شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. شاب عدني يعود الى اسرته بعد 22 سنة قضاها في السجون السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من المتوقع ان يصل شاب من أبناء مدينة عدن الى اسرته عقب غياب دام 22 عام. والشاب هو انيس قايد العقوري والذي احتجز في المملكة العربية السعودية طوال 22 بسبب قضية قتل . وظل العقوري في السجن طوال 22 عام مضت قبل ان يتم الافراج عنه مؤخرا عقب سداد دية تم حكمها عليه. ويسكن العقوري بمدينة صلاح الدين غرب عدن حيث من المتوقع ان يشهد الحي احتفالا بمناسبة عودته.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. شاب عدني يعود الى اسرته بعد 22 سنة قضاها في السجون السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.