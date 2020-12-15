شكرا لبحثكم عن خبر الجوازات السعودية توضح مزايا إصدار تأشيرة الخروج النهائي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وفَّرت إدارة الجوازات السعودية خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة «أبشر أعمال» الإلكترونية، وذلك من أجل التسهيل على أصحاب العمل وإصدارها إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الإدارات.
وتتميز الخدمة عبر منصة «أبشر أعمال» أنها مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم.
ويتمثل الهدف من تطوير الخدمة إنشاء إدارة بلا ورق وتسهيل الإجراءات بجانب التحول الرقمي.
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