شكرا لبحثكم عن خبر صورة امرأة وهي تقوم بمسح إطارات السيارات للمواطنين في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت صورة امرأة وهي تقوم بمسح إطارات السيارات للمواطنين في عدن. وتداول ناشطون صورة المرأة وهي تقوم بمسح إحدى السيارات وسط غضب عارم مشيرين إلى حالة البؤس التي يعيشها الأهالي في عدن والتي دفعت امرأة للتجول في الشوارع لمسح إطارات السيارات. وندد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بصمت الحكومة والسلطة المحلية على الحال المزري الذي وصلت إليه المدينة في ظل الغلاء الفاحش الذي تشهده بسبب تدهور العملة المحلية.

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