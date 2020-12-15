شكرا لبحثكم عن خبر ترشيح المصعبي والدعيس لعضوية حكومة معين عبدالملك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام عن النساء المرشحات لنيل مناصب في الحكومة اليمنية القادمة التي تُشكل في عاصمة السعودية الرياض منذُ أشهر عديدة.

وقالت نورا الجروي في تدوينة لها نشرتها على حائط صفحتها بموقع"تويتر" مرشحات المؤتمر الشعبي العام في الحكومة القادمة الأستاذة وفاء الدعيس عضو اللجنة العامة في المؤتمر والأستاذة سلمى المصعبي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية نائب رئيسة فرع أمانة العاصمة.

وشددت الجروي على قيادات المؤتمر الشعبي العام ضرورة تقدير نضالات نساء المؤتمر..مختتمة بالقول:" لا مشروعية لحكومة دون نساء.