شكرا لبحثكم عن خبر بعد استياء النساء.. أنباء عن تعيين امرأة في حقيبة وزارية بالحكومة الجديدة "الاسم" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة على مشاورات الرياض الخاصة بإعلان الحكومة القادمة بأن الرئيس هادي وجه بإختيار مرشح لاقليم تهامة على أن تكون امرأة لتمثيل تهامة والمرأة.

واشارت المصادر إلى أنه تم اختيار الأستاذة سناء حسن مكي وزيرة في الحكومة المرتقبة كممثل للمرأة ولإقليم تهامة في آن واحد.

وكانت التشكيلة الحكومية التي سربتها مصادر إعلامية موثوقة قد قوبلت باستياء نسائي كبير لعدم تمثيل المرأة، فيما تم تمثيل بقية الأقاليم في الحكومة القادمة باستثناء إقليم تهامة.

وأشارت المصادر إلى أن سناء مكي، ستحصل على حقيبة وزارية جديدة قد تكون الحقيبة الخامسة والعشرين لتلافي الخلل القائم في تشكيلة الحكومة التي تم التوافق عليها بنظام المحاصصة، ولن تكون محسوبة على أي طرف سياسي من الأطراف المشاركة في مشاورات الرياض.