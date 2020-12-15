 محافظ حضرموت يؤكد على أهمية دعم قطاع الشباب والمشاريع الخاصة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، كبير استشاريي تنمية الأعمال بمنظمة براقما الامريكية محمد عبدالخير العويني، واستشاري تطوير القوى العاملة بالمنظمة ماريا محمد ياسين، لمناقشة تدخلات المنظمة وإسهاماتها في دعم القطاع الخاص بمحافظة حضرموت.



وتعرف المحافظ البحسني، من ممثلي منظمة براقما إلى ابرز مشاريع المنظمة، وأهمها برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش (ERLP)، الذي يعزز التفاعل مع القطاعين العام والخاص، عن طريق إيجاد حلول تركز على النمو لتشجيع اصلاح الاقتصاد وتسهيل التجارة وسبل العيش المستدام وتعزيز النمو والقدرة التنافسية للمنشآت، إلى جانب الاستجابة لجائحة كورونا، وتطبيق منهجية ذكية تسترشد بأفضل الممارسات للتكيف مع الأوضاع والاحتياجات سريعة التغير في اليمن.

وبحث اللقاء الذي حضره وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي، والمدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب بحضرموت سولاف عبود الحنشي، سبل التنسيق المشترك بين المنظمة وصندوق دعم الشباب، لمساندة جهود قياد السلطة المحلية بالمحافظة في دعم مشاريع قطاع الخاص.

وأكد محافظ حضرموت على أهمية دعم قطاع الشباب والمشاريع الخاصة التي تأتي في اطار اهتمام قيادة السلطة بالمحافظة، وذلك من خلال إنشاء صندوق دعم الشباب، وإتاحة الفرصة لنحو 130 شاب وشابة من أبناء حضرموت لفتح مشاريعهم الخاصة، مشيراً إلى أن حضرموت تتميز ببيئة ملائمة لفتح المشاريع الخاصة، نظير استقرار الأمن واستتبابه في ربوع المحافظة.

وابدى محافظ حضرموت استعداد قيادة السلطة بتذليل كافة الصعوبات، وتقديم كل التسهيلات أمام المشاريع التي تسعى منظمة براقما لتنفيذها في المحافظة، ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر، لتمكين الشباب من الاكتفاء الذاتي والاعتماد على مشاريعهم الخاصة.