مجلس الأمن يدين التصعيد في 3 محافظات ويدعو إلى حسم الخلاف حول الإعلان المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدان مجلس الأمن الدولي التصعيد العسكري في اليمن، خاصة في مأرب والحديدة وتعز، مشدداً على ضرورة حسم الخلافات حول الإعلان المشترك والانخراط العاجل في مفاوضات إحلال السلام وفق المرجعيات.



وجدد أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي، التأكيد على التزامهم بعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، والتزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.

ودعا أعضاء مجلس الأمن، "الأطراف إلى اجتماع سريع برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث لسد هوة الخلافات حول الإعلان المشترك، مؤكدين على "أهمية تنفيذ اتفاق الرياض".

ولفت البيان الصادر في الذكرى الثانية لاتفاقية ستوكهولم، إلى التقييم الجديد لتصنيف مراحل الأمن الغذائي في اليمن وشبح المجاعة الذي بدأ يلوح في الأفق.

وأعرب بيان أعضاء المجلس عن القلق من تحذيرات الوكالات الدولية وتقليصها للمساعدات وإغلاق البرامج، داعياً "جميع المانحين في المجتمع الدولي، بما في ذلك في المنطقة، إلى الإسراع بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح من خلال صرف التعهدات غير المسددة قبل نهاية العام وتقديم مساهمات مبكرة وسخية في عام 2021 لمنع الاغلاق الوشيك لبرامج الأمم المتحدة".

وأشار البيان إلى مخاطر الانهيار الاقتصادي، في زياددة المجاعة، وحث الاعضاء شركاء اليمن "على النظر في جميع التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي".

وسلط البيان الضوء على "التدخل المستمر في عمليات المساعدة الإنسانية، والخطر الذي يشكله ذلك على حياة الأشخاص الاكثر حاجة إلى المساعدة".

وكرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على "ضرورة امتثال جميع أطراف النزاع لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية الأعيان المدنية والمدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني والمرافق الصحية والموظفين فيها..

وشددوا على الحاجة لحماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف.

وأكد مجلس الأمن في ختام البيان على ضرورة قيام الأطراف بمنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وعلى الضرورة الملحة لبدء عمل بعثة خبراء الأمم المتحدة لتقييم وإصلاح الناقلة صافر