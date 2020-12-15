شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كانها حورية الارض!.. شاهد شقيقة نسرين طافش تخطف الانظار بجمالها الذي يفوق الخيال ,,لن تصدقوا التطابق الشكلي بينهما! ‘‘صور صارخة‘‘ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت النجمة السورية “نسرين طافش”، جمهورها متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة تجمعها بشقيقتها التى لفتت الأنظار لشدة التشابه بينهما. وانهالت علي الصورة تعليقات المتابعين الذين أشادوا بجمالها وجمال شقيقتها واذهلوا من التطابق الشكلي بينهما فيما علّق أحدهم قائلاً: “فولة واتقسمت نصين”.

وأكدت نسرين طافش في حوار تلفزيونى سابق مع الفنان أمير كرارة في برنامج سهرانين، حين ظهرت شقيقتها ومازحها كرارة بقوله: “هم اخواتك كلهم حلوين كده!!”، فأشارت طافش أن لديها 7 اخوات من البنات بقولها: “احنا قبيلة من البنات”، كما أضافت بأنها تشتاق لجو العائلة حين يجلسوا سوياً.

النجمة السورية نسرين طافش لديها شقيقة تشبهها الى حد كبير الا انها أكثر شقاراً من نسرين.

في سياقٍ آخر، أعلنت الفنانة نسرين طافش أنها تستعد خلال الفترة المقبلة للإعلان عن خبر سعيد يخص حياتها الشخصية، وذلك خلال حوار قصير مع كاميرا برنامج The Insider بالعربي خلال حضورها فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وعند سؤالها عن هوية من خطف قلبها، اكتفت طافش بالتأكيد على إنها سوف تعلن كل التفاصيل بنفسها في الوقت المناسب.

وعلي الصعيد الفني،يعرض حالياً للفنانة نسرين طافش مسلسل الوجه الآخر على منصة WATCH IT وشاشة “CBC” من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.”مسلسل الوجه الآخر” بطولة: ماجد المصري، نسرين طافش، هبة الأباصيري، محمد علي رزق، حنان سليمان، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل قصة ماجد المصرى، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش. هل تريد استثمار عملاتك المشفرة بشكل امن - استثمر في قروض التشفير واحصل على ربح ثابت بنسبة 2.5% اسبوعيا