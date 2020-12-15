تقرير: مصرع وإصابة 387 شخصاً جراء الحوادث المرورية في إب خلال العام 2020م

لقي 86 شخصاً مصرعهم وأصيب 301 آخرون جراء الحوادث المرورية في محافظة إب، وسط اليمن، خلال العام 2020م.



وقال تقرير صادر عن إدارة المرور في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن الحوادث المرورية في المحافظة بلغت خلال العام 2020م، بلغت (197) حادث مروري، أدى إلى مصرع (86) شخص بينهم 16 امرأة، وإصابة 301 بينهم 34 امرأة.



وأوضح التقرير الذي أطلع عليه "يمن شباب نت"، أن الإصابات البليغة بلغت (63) إصابة، فيما بلغت الإصابات المتوسطة والطفيفة (238) إصابة.



وقدّر التقرير الخسائر المالية الناجمة عن تلك الحوادث بنحو 64 مليون و554 ألف ريال.



يشار إلى أن إجمالي عدد الحوادث المرورية بمحافظة إب العام المنصرم 2019م بلغت (148) حادثة، أسفرت عن وفاة (106) شخصا، وإصابة (170)، وتسببت بأضرار مادية بلغت تكلفتها أكثر من 52 مليون ريال.



وتحصد الحوادث المرورية سنوياً، أرواح العشرات في محافظة إب، نتيجة الحفريات والمطبات وتآكل المادة الإسفلتية وعدم وجود أي حماية للمنحدرات والمنعطفات الخطرة، علاوة على أسباب أخرى تتعلق بالسرعة الزائدة والاختناقات المرورية.



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