شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة توجه دعوة جديدة للحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي بشأن إنهاء الحرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - دعت الأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الإنقلابية، إإلى الإلتزام بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة والعمل من أجل إنهاء الحرب في اليمن.

ووجه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، دعوة إلى الشرعية والحوثيين إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها قبل عامين في ستوكهولم، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار .

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: "يصادف اليوم الذكرى الثانية لاتفاق ستوكهولم ، والأمين العام أصدر بيانا أكد فيه أن اتفاق ستوكهولم يعد اختراقا دبلوماسيا منح بصيص أمل في أن نهاية الصراع المدمر في اليمن باتت قريبة".

وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: "لسوء الحظ، هناك الكثير مما يتعين القيام به لتحقيق هذا الهدف المشترك والأمين العام يدعو كافة أطراف الصراع إلى ضرورة تجنب أي عمل قد يؤدي إلى تفاقم الوضع المزري في اليمن".

وأكد غوتيريش أنه "فقط من خلال الحوار ستكون الأطراف اليمنية قادرة على الاتفاق على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ، وتدابير بناء الثقة الاقتصادية والإنسانية، واستئناف عملية سياسية شاملة".

ودعا الأمين العام "جميع الدول الأعضاء إلى زيادة دعمها المالي لعمليات الإغاثة التي تقوم بها الأمم المتحدة ، والمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة في هذا البلد".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.