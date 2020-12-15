شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يبعث تطمينات مبشرة للايام القادمة وآخر يحذر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعث فلكي يمني، اليوم الاثنين، تطمينات مبشرة للايام القادمة بشأن حالة الطقس والاجواء السائدة خلال الايام القادمة، بالتزامن مع تحذير من فلكي آخر.

وتوقع الفلكي محمد عياش، في بلاغ أطلع عليه "المشهد اليمني"، بِدء ارتفاع درجات الحرارة الصغرى اعتباراً من الليلة بمقدار درجتين، مع تحسن الأجواء ليلاً بشكلٍ تدريجي وملحوظ في المناطق الجبلية المرتفعة خلال الأيام القادمة.

وكان الفلكي عدنان الشوافي، قال تأثير موجة الصقيع لا يقل عن الليالي الماضية بناء على بيانات نماذج الطقس و المعطيات الحالية.

وذكر الشوافي بان تأثير الأجواء الباردة و الشديدة البرودة مستمر على المرتفعات و الأحواض الجبلية و الهضاب الداخلية خلال ليلتي غدا الثلاثاء و الاربعاء 16 ديسمبر الجاري.

ودعا الى توخي الحذر من تأثير الاجواء خصوصاً العاملين في الاماكن المكشوفة ليلا و في الصباح الباكر، و كذلك رعاة الماشية و النحل وبالنسبة المزارعين فان محصلة عوامل الطقس تشير أن احتمالات التأثير المزروعات لا تقل عن الليلتين الماضية.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، حذر من تدني درجات الحرارة والأجواء باردة إلى شديدة البرودة على عدد من المحافظات.