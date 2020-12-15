شكرا لبحثكم عن خبر أشادت بجمال وأناقة ”المرأة اليمنية”.. تلميح غريب من السفارة الصينية في اليمن بشأن الحرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت السفارة الصينية في اليمن، اليوم الاثنين، تلميحا غريبا بشأن الحرب والمرأة؛ فيما يبدو على انه اشارة رافضة لعدم إشراكها في الحكومة الجديدة.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، إن "جمال وأناقة المرأة اليمنية واضح؛ تضفي أغطية الرأس الفريدة اليمنية وزخارفها اليدوية والملابس التقليدية الفاخرة على المرأة اليمنية مزاجا فريدا".

وأضافت: نأمل أن تبقى الحرب بعيدة عن المرأة اليمنية!

يأتي ذلك بعد حملة نسوية واسعة ضد كافة المكونات السياسية اليمنية ورئيس الجمهورية والشرعية، على خلفية عدم تمثيلهن في حكومة الكفاء ات الجديدة المزمع الاعلان عنها خلال الاسبوع الجاري وفقا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة المعترف بها والمجلس الانتقالي الجنوبي.