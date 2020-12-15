شكرا لبحثكم عن خبر وفاة أحد أشهر الجراحين والأطباء اليمنيين في محافظة إب ”الاسم” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر محلية وفاة واحد من أشهر الأطباء والجراحين اليمنيين في محافظة إب وسط البلاد. ووفقا للمصادر فقد توفي الدكتور طاهر الحضرمي بعد معاناة مع مرض فيروس رئوي دون توضيح نوعه. ورجحت مصادر طبية سبب وفاة البرفيسور الدكتور "طاهر عوض الحضرمي" أحد المستشفيات الخاصة في المدينة جراء إصابته بوباء كورونا المميت. ويعد الدكتور طاهر استشاري الجراحة العامة وجراحة الأطفال واحد من أكفأ الجراحين والأطباء اليمنيين وله فترة في المستشفى إثر المرض الذي توفي بسببه. ونعى أطباء اليمن واليمنيين الفقيد الراحل معتبرين رحيله خسارة للطب في اليمن ببلد يحتاج للكوادر المؤهلة نتيجة الحروب وزيادة المصابين والجرحى وانتشار الأمراض.

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