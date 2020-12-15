شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يوضح الرضا الكامل عن النخبة الحضرمية بعد النجاحات التي حققتها.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الخليج 365 منذ تحرير مدن ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية عملت قوات النخبة الحضرمية على تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار وبدعم التحالف العربي والقضاء على الإرهاب.

فهي جهود كبيرة أسهمت قوات النخبة في نشر الطمأنية في نفوس السكان حيث أبدى المواطنيين مدى الأطمئنان الذي صار اليوم بسبب وجود النخبة الحضرمية بعد تثبيت الأمن والأمان. وثمن مواطنو حضرموت دور قوات النخبة الحضرمية ببسط الأمن بعد الاختناق الذي حدث بسبب التيارات الارهابية. وقال كشف تقرير لقناة الغد المشرق مدى الرضا الكامل عن النخبة الحضرمية بعد النجاحات التي حققتها النخبة الحضرمية في فرض الأمن ومواجهة كل الصعوبات والتحديات.

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