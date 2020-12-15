شكرا لبحثكم عن خبر استجواب وزير الخارجية الفرنسي بسبب منشأة بالحاف اليمنية في شبوة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن 51 نائباً فرنسيا وجهوا استجوابا لوزير خارجية بلادهم جان إيف لودريان بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الإمارات بحق اليمنيين في منشأة «بلحاف» النفطية بمحافظة شبوة وتديرها شركة «توتال» الفرنسية .

وفي تقرير للصحيفة، قالت عن نواب فرنسيون قولهم» تمتلك فرنسا، من خلال شركة توتال، بعض الأوراق في متناول اليد.. سيكون من المهم لدبلوماسيتنا أن تثقل كاهل الإمارات قدر المستطاع لحل هذا الموضوع ».

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن الاستجواب جاء بناءً على تقرير نشرته في نوفمبر / تشرين الثاني حول الانتهاكات المنسوبة للقوات الإماراتية في منشاة بلحاف النفطية .

وأضافت الصحيفة إنه في بداية 2019، أكد مسؤول في التحالف وجود سجن مؤقت في منشأة بلحاف، ولكن في بداية 2020 كانت لا تزال مفتوحة، وفقًا لشهادة مدير المستشفى الرئيسي في المحافظة، الذي ذكر أنه استقبل سجناء سابقين تعرضوا للتعذيب .

وقال أحد البرلمانيين “يبدو ذلك مقلقًا بالنسبة لنا أن نرى أن منشأة بلحاف، والتي يمثل المساهم الرئيسي فيها (توتال) أحد رواد الصناعة الفرنسية، يتم استغلاله بطريقة تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات التي تحكم الحرب ”.

وأشارت لوموند إلا أنها تواصلت مع الجهة الإماراتية لكنها لم ترد .

ومعظم المعارضين والموقعين على هذه الرسالة، بحسب الصحيفة، هم ممثلون منتخبون سابقون عن الجمهورية (LRM) ، مثل السيد جوليان لافرير وسيدريك فيلاني ، وأعضاء الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي وفرنسا. . كما ينضم أعضاء الحركة الديمقراطية ومنسق لجنة الدفاع عن LRM ، فابيان جوتيفاردي ، وهو أيضًا رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية اليمنية في الجمعية.

وفي نوفمبر من العام الماضي، كشفت الصحيفة، أن دولة الإمارات تدير سجناً في «بلحاف» التي تشرف عليها المجموعة الفرنسية «توتال»، وذلك بناء على شهادات عدة استقتها من منظمات حقوقية دولية ومعتقل سابق وعائلة معتقل آخر .