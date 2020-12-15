شكرا لبحثكم عن خبر عقب حصارهم لأكثر من 5 أيام... ميليشيا الحوثي تداهم إحدى قبائل صعدة (تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مداهمة منطقة بني خولي بمديرية منبه الحدودية بعد أكثر من 5 أيام من الحصار الذي فرضته على القبيلة الرافضة إرسال أولادها للمشاركة في الحروب العبثية. في اضطهاد حوثي مستمر على قبائل اليمن في مختلف المحافظات بما فيها صعدة.

وأفاد المصدر بأن المليشيا اعتقلت العشرات من الجرحى من أبناء القبيلة ونقلتهم إلى جهة مجهولة، كما تعتدي على النساء والأطفال والمسنين، مؤكدا أن المليشيا تبتز القبائل في محافظات صعدة وعمران وحجة، وتطالبهم بمزيد من المقاتلين والدعم المالي وتعتقل كل رب أسرة يرفض تسليم طفله للمليشيا.

وقال مصدر قبلي إن الميليشيا داهمت قرى قبائل بني خولي ونهبت البيوت والممتلكات وفجرت عددا من المنازل والممتلكات، مضيفا أن الميليشيا قتلت زعيم القبيلة سلمان مانع الجلحوي.

بدورها، أرجعت مصادر إعلامية تزايد حملات التجنيد الحوثي في أوساط القبائل إلى حالة الخوف والفزع بعد نجاح التحالف العربي في توحيد صفوف الشرعية، مؤكدة أن المليشيا كانت تعول على الخلافات داخل الشرعية في بقاء جبهات القتال هادئة وتخضع لقدرتها على المبادرة في الهجوم لكن الاتفاق أصابها بالجنون، لذا ذهبت لمهاجمة القبائل الرافضة للتجنيد وشنت حملات واسعة في مختلف المحافظات لفرض التجنيد الإجباري.