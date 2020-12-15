شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي بارز يهاجم شرعية الرئيس ”هادي” وحكومته والأمم المتحدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - هاجم قيادي حوثي بارز، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية المعترف بها، والأمم المتحدة.

وذكر حسين العزي، المعين نائبا لوزير الخارجية بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، بأن " أول دولة تعترف بها الأمم المتحدة وهي بلا أرض ولا عاصمة ولا شعب ولا سلطة، هي دولة هادي، وأول شرعية يرفضها الشعب، وتعترف بها الأمم المتحدة هي شرعية هادي".

وزعم أن حكومة الشرعية "تتألف من اللصوص والفاسدين والقاعدة وداعش والإخوان".

وأدعى أن اعتراف المجتمع الدولي بهذه الحكومة يؤكد" انحساره القيمي".

وتسيطر المليشيا على العاصمة صنعاء وأغلب المحافظات منذ انقلابها على الاجماع الوطني في 21 سبتمبر 2014، فيما يتواجد الرئيس هادي وحكومة الشرعية في العاصمة السعودية الرياض.