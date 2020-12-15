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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بتمويل سعودي.. البحسني يضع حجر الأساس لبناء مدرسة بالمكلا

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني" الإثنين" بوضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة مع ملحقاتها بمدينة المكلا بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



وأكد المحافظ البحسني، أهمية اقامة المدرسة بمواصفات فنية عالية لتكون مدرسة نموذجية.

وعبر عن شكره وتقديره لتدخلات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف القطاعات ومنها قطاع التربية والتعليم.

من جانبه، اوضح ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل هادي، أن قطاع التربية والتعليم احد القطاعات المستهدفة ضمن مساهمات البرنامج.

واشار إلى أن مساهمات البرنامج ستتواصل في مختلف القطاعات خلال الأيام القادمة في عدد من مديريات المحافظة.