الارياني يحذر من تجاهل العالم لإرهاب مليشيا الحوثي في البحر الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

‏حذر وزير الاعلام معمر الارياني من المخاطر المترتبة على استمرار تجاهل المجتمع الدولي للانشطة الارهابية التي يقف خلفها نظام الملالي في ايران وأداته من مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب.



وقال وزير الاعلام في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" ان هذه الانشطة الارهابية تأتي في سياق مخطط ايران ومليشياتها الطائفية للعبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية".

وأضاف الارياني" ان تصاعد وتيرة الأنشطة الارهابية التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية قبالة البحر الأحمر لا تمثل اعتداء على امن المملكة العربية السعودية الشقيقة فحسب، بل تهديداً خطيراً وغير مسبوق للامدادات النفطية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف هذه التهديدات الارهابية وحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات رادعة وفي مقدمتها إدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الارهاب.