محافظ شبوة يوقع عقد إنشاء أول مكتبة مركزية بالمحافظة

أعلن محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، مساء الاثنين، التوقيع على عقد إنشاء أول مكتبة مركزية بالمحافظة بتكلفة 45 مليون ريال بدعم حكومي .



وتضمن العقد الموقع مع مكتب الوسيط للمقاولات، إقامة مكتبة في مدينة عتق، تضم عديد من القاعات المخصصة للكتب الورقية واخرى للإصدارات الإلكترونية والقراءة والمحاضرات، (حسبما ذكرت وكالة سبأ).



وأكد محافظ شبوة على أهمية مشروع المكتبة كمركز علمي ومنهلا ثقافيا وملتقى لمحبي القراءة وخدمة رجال العلم والبحث العلمي بالمحافظة.



ولفت إلى أن هذا المشروع يمثل ترجمة عملية لمخرجات مؤتمر شبوة تاريخ وحضارة الذي عقد خلال يومي 24 و25 نوفمبر الماضي.



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