 البحسني يلتقي وفد شركة وارتسلا للإطلاع على نتائج زيارتهم لمحطة الريان المركزية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، وفد شركة وارتسلا، للإطلاع على نتائج زيارتهم لمحطة الريان المركزية، بشأن إعادة تأهيل المحطة وتوسعتها.



وتعرّف المحافظ البحسني من خبراء الشركة إلى كل ما تتطلبه المحطة من احتياجات لإعادة تأهيلها لمواجهة الصيف القادم، واختيار الموقع الذي تم تحديده داخل حرم المحطة لتوسعة قدرتها التشغيلية بإضافة وحدتين بقدرة 20 ميجا واط.

وأكد المحافظ البحسني أن عملية التأهيل والتوسعة لمحطة الريان تأتي ضمن خطة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لمعالجة الاختناقات الناتجة عن عجز التوليد الكهربائي، ولتحسين خدمة الكهرباء في الصيف القادم.

وشدد المحافظ على التسريع والتعجيل بالبدء بعملية تأهيل المحطة وتوسعتها، وادخالها إلى الخدمة قبل دخول فصل الصيف للعام القادم، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، لضمان تحسين استقرار التيار الكهربائي خلال الصيف المقبل.