شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة سعودية تكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة الشرق الاوسط إنها تتوقع اعلان حكومة الكفاءات السياسية خلال يومين، مؤكدة أن التحالف يرى في فصل وخروج القوات من ابين وعدن جسر عبور نحو الاستقرار الاقتصادي والامني في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن متحدث التحالف بقيادة السعودية، تركي المالكي قوله،ان جهوداً كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية من فريق التنسيق والارتباط السياسي وقيادة التحالف في عدن، توجت بعملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن.

وأضاف: «لا شك أن تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض والمتمثل في فصل القوات العسكرية في محافظة (أبين) وخروجها من (عدن) يمثل جسر العبور لمرحله مقبلة ينتظرها اليمنيون، تحمل في طياتها واقعية مثالية بوحدة الصف وعودة الحياة الطبيعية، وإنهاء المظاهر العسكرية، وتحرك العجلة الاقتصادية، وكذلك الأمن والاستقرار».

ويترقب اليمنيون ميلاد الحكومة الجديدة التي طال انتظارها مع تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الأساسية للمواطنين.