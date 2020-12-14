شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق للانتقالي بشأن إستهداف قوات التحالف في شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

علق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، على إستهداف معسكر قوات التحالف في بلحاف بشبوة معتبرا ذلك عمل إرهابي، يكشف توتر الإخوان ومليشياتيهم مع اقتراب تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال العولقي في تغريدة رصدها عدن تايم: " استهداف مقر التحالف العربي في بالحاف عمل إرهابي دنيء يكشف عن توتر الإخوان ومليشياتهم كلما اقترب تنفيذ اتفاق الرياض".

واليوم الإثنين أفادت مصادر محلية، في شبوة، عن استهدفت معسكر تتواجد فيه قوات التحالف، في محور بلحاف، بعدد من قذائف الهاون.

وأوضحت المصادر ان اشتباكات اندلعت عقب ذلك بين قوات النخبة الشبوانية التي تتواجد في المعسكر رفقة قوات التحالف، وعناصر مليشيا الاخوان، فيما حلقت طائرات تابعة للتحالف بكثافة في سماء المنطقة على خلفية الاستهداف والاشتباكات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مليشيات الإخوان معسكر للتحالف، حيث سبق واستهدفت معسكر العلم الذي تواجد فيه أيضا قوات من التحالف، بالإضافة إلى إعتراض نقاط المليشيات لقوات التحالف في اكثر من مرة، ناهيك عن حملات التحريض الإعلامية التي يشنها إعلام الإخوان مستهدفا قوات التحالف، وتحديدا القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي.

ولا يقتصر هذا الاستهداف على مستوى المليشيات، بل يصل إلى هرم سلطة شبوة الإخوانية بقيادة المحافظ بن عديو، الذي هاجم ويهاجم قوات التحالف وتحديدا القوات الإماراتية بشكل مستمر، سيما منذ اجتياح الإخوان لشبوة وتنصيبه محافظا لها كي ينفذ أجندات مموليهم وداعميهم تركيا وقطر.