شكرا لبحثكم عن خبر افتتاح الندوة الخاصة بتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتسهيل التجارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / نبيل الجنيد

تصوير / زكي اليوسفي

بدات اليوم بعدن اعمال الندوة الخاصة في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص من اجل تسهيل التجارة ، التي ينظمها على مدى يومين برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش في اليمن ، و الممول من الوكالة الامريكية للتنمية USAID .

و بحسب القائمين " ان الندوة تهدف الى تعزيز الحوار وجمع الشركاء لاطلاق لجنة وطنية تعنى بتسهيل التجارة و ازالة المعوقات وايصال السلع الى المستهلك باقل التكاليف ، و الاشراف على تنفيذ اتفاقيات تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية التي تعتبر الاتفاقية الاساسية لإزالة المعوقات الغير تعريفية ، اضافة الى تجويد وتحسين العلاقة العضوية بين الحكومة والقطاع الخاص .

وخلال افتتاح الندوة التي عقدت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بعدن - اكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة " علي عاطف " ورئيس الغرفة التجارية " ابو بكر باعبيد" الاهمية التي تكتسبها الندوة التي تاتي لسلسلة نقاشات سابقة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاصة لتسهيل التجارة وبحث الادبيات الهادفة للنهوض بالاقتصاد الوطني ، وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين .

واضاف وكيل وزارة الصناعة ورئيس الغرفة التجارية عدن انه يتوجب على صناع القرار والجهات ذات العلاقة العمل على تاسيس علاقة استراتيجية بين القطاعين ، و اتاحة الفرصة للقطاع الخاصة تمثيل ذاته في الشراكة لاتخاذ اي قرارات تتعلق بالتجارة وان لا تنسب لاشخاص على علاقة بصناعة القرار والاحزاب السياسية كما هو حاصل في كثير من الحوارات والاتفاقات التي تجري بين الاطراف اليمنية ، و تغيب تام لدور القطاع الخاص الذي يدير اكثر من 500 الف منشاة تجارية ويوفر فرص عمل لاكثر من 7 مليون فرد في بلادنا .

حضر افتتاح الندوة الدكتور / محمد علوي أمزربة رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج ،ومحمد الديني وكيل مصلحة الجمارك. وحبيب الماس رئيس الهيئة العامة للمواصفات وضبط الجودة وأخرون .