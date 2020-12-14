شكرا لبحثكم عن خبر طفل سعودى يعثر على كنز في أحد الشواطئ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عثر طفل سعودى يدعى عبد الرحمن محمود أبو سالم، على كنز ثمين أثناء تجوله فى نزهة مع والده على شاطئ بمدينة تبوك، حيث وجد الطفل الصغير الذى يقيم فى محافظة الوجه بتبوك 15 كيلو من العنبر غالى الثمن أثناء تنزهه على شاطئ البحر، ووفق صحيفة "عكاظ" السعودية، قال الوالد محمود ابو سالم، إن ابنه عبد الرحمن عثر على عدة قطع عائمة تشبه الصخور إلا أنها اخف وزنا وبثلاثة ألوان أسود والترابى والأحمر، لافتا إلى أنهم شكوا فى ماهية هذه الكتل إلى أن تواصل مع الرحالة محمد الحضرى والذى أكد بعد فحص القطع أنها من العنبر غالى الثمن.

وأشار محمود ابو سالم، إلى أنه قام بعرض الكتل على تجار العنبر وقد أبدوا استعداد لشرائها حيث يبلغ سعر الكيلو من العنبر الاحمر 170 ألف ريال، والعنبر الترابى 145 ألف ريال والأسود 110 ألف ريال.

وفى واقعة متعلقة بالعثور على كنز آخر، عثر علماء آثار كوريون جنوبيون على كنز مفقود منذ ما يقرب من 900 عام تحت سطح البحر، واكتشف العلماء الكنز الذي ضم عملات ذهبية، بينما كانوا يبحثون عن آثار غارقة تحت الماء قبالة جزيرة جيجو، وكانت المنطقة التي عثر فيها العلماء على عملات ذهبية ومشغولات خزفية ممرا للسفن التجارية الصينية منذ قرابة 900 عام، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

اليوم السابع