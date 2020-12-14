شكرا لبحثكم عن خبر إحالة لجنة مناقصات وقود الكهرباء إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أحال أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن، امس الأحد، لجنة المناقصات الخاصة بتأمين وقود الكهرباء إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للنظر في التسيّب والقصور الذي رافق عمل اللجنة وتسبب في تدهور الخدمة الناتج عن عدم انتظام تموين محطات توليد الكهرباء وعدم التزام الموردين بإيصال شحنات الوقود في وقتها المحدد بحسب العقود المبرمة.

وجاء في مذكرة المحافظ لملس الموجهة لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة :

"نود الإفادة بأننا خلال الفترة الماضية واجهنا صعوبة في الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وفي تأمين الوقود المشغل للمحطات، وذلك يعود إلى القصور في عمل لجنة المناقصات الخاصة بتأمين المشتقات النفطية وتأخرها في إيصال شحنات الوقود في أوقاتها المحددة بحسب العقود المبرمة مع الشركة الموردة، حيث أن اللجنة أرست مناقصة لتوريد شحنتي وقود الديزل والمازوت، وكان مقرر بحسب العقود أن تصل في تاريخ 12 نوفمبر الماضي، لكن مع الأسف وصلت الشحنة في تاريخ 12 ديسمبر، أي بعد شهر كامل، وهذا انعكس على الخدمة المقدمه للمواطن ووضعنا في وضع حرج اضطرننا بموجبه إلى تأمين الوقود من جهات أخرى حتى لا تخرج الخدمة بشكل كلي.

ومن هنا وبموجب اختصاصاتكم كجهة رقابية نحيل إليكم الموضوع للنظر فيه واتخاذ ما يلزم وبما من شأنه أن يعمل على تصويب الاختلالات ويتلافي أي أوجه قصور تؤثر سلبا على حياة المواطنين".