وزارة الاشغال تبحث مع الجامعة العربية تعزيز التعاون المشترك في مجال الطرق والاسكان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

بحث وفد من وزارة الاشغال العامة والطرق، اليوم، مع قطاع النقل والاسكان بجامعة الدول العربية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطرق والاسكان باليمن.



وناقش وفد وزارة الاشغال برئاسة نائب وزير الاشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت وعضوية وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس وليد ردمان ونائب رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهرمز، خلال لقائهم بمدير ادارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتورة دينا الظاهر ، ومدير ادارة البيئة والمياة والاسكان الدكتور جمال الدين جاب الله ومسوؤل ملف الاسكان والتنمية الحضرية وليد العربي ، عدداً من المجالات لاسيما إعادة الإعمار للمنشآت والبنية التحتية المتضررة من الحرب والكوارث الطبيعية، والخبرات في مجال إنشاء الطرق والجسور وصيانتها وإعادة تأهيلها.

كما تم مناقشة، التحضيرات النهائية لاجتماع مجلس وزراء الاسكان العرب الذي سينعقد يوم 21 ديسمبر الحالي وكذا مؤتمر الاسكان العرب المنعقد يومي 22 و23 من نفس الشهر في تونس.

وأكد المجتمعون، على ضرورة مواصلة اللقاءات والاجتماعات على مستوى قطاعات جامعة الدول العربية من ناحية ، وعلى مستوى الوزارات القُطرية المعنية في الوطن العربي من ناحية أخرى.