القائم بأعمال هيئة النقل البري يطلع على سير عمل فرع الهيئة في المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اطلع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق، على مستوى سير العمل في فرع الهيئة بمحافظة المهرة.

وقدم نائب مدير فرع هيئة النقل البري في المهرة رامي رعفيت، شرحا حول سير العمل وأداء المهام والأوضاع المالية والإدارية بفرع الهيئة في المهرة. وشدد محروق، على ضرورة النهوض بمهام عمل فرع الهيئة وتفعيل إدارة التراخيص وتنظيم قطاع النقل بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية في المهرة .. مؤكدا حرص الهيئة على تقديم الدعم اللازم لفرعها في المهرة وتذليل الصعوبات التي تواجه عمله لأداء مهامه على أكمل وجه.

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