هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم، الإثنين، اجتماعا لها برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان سعيد البركاني، بحضور رؤساء الكتل البرلمانية.



وجرى في الاجتماع مناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية وما يجري من تنفيذ لاتفاق الرياض، والترتيبات والخطوات الجارية لعقد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد المجتمعون ضرورة اعطاء الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وانعكاساتها على الحياة المعيشية للمواطن الاولوية القصوى خلال المرحلة القادمة والتشاور بشأن ذلك مع الحكومة لوضع المعالجات السريعة والكفيلة بالتخفيف من الوضع المعيشي الذي يعاني منه المواطنين.

كما أشاد المجتمعون بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية الداعم لليمن في مختلف المجالات وما يبذلونه من جهود في سبيل تنفيذ اتفاق الرياض ومساعدة اخوانهم اليمنيين في اوقات العسرة ودورهم المحوري في دعم المعركة الوطنية الجامعة لمواجهة المشروع الايراني التدميري واسقاط الانقلاب الحوثي والحفاظ على امن اليمن واستقراره وسلامة اراضيه.

كما ناقش المجتمعون عددا من القضايا لإدارجها ضمن مشروع جدول أعمال اجتماع المجلس المقبل، بهدف تفعيل دوره لتشريعي والرقابي وتنفيذ الخطوات الواردة في اتفاق الرياض والتي يتطلع اليها ابناء الشعب اليمني ويعقد اليها الآمال في سبيل استعادة الدولة واستكمال مشروع اليمن الاتحادي.