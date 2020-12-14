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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يوقع عقد انشاء اول مكتبة مركزية بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وقع محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، مساء اليوم، على عقد إنشاء أول مكتبة مركزية بالمحافظة بتكلفة 45 مليون ريال بدعم حكومي .
وتضمن العقد الموقع مع مكتب الوسيط للمقاولات، إقامة مكتبة في مدينة عتق، تضم عديد من القاعات المخصصة للكتب الورقية واخرى للاصدارات الاكترونية والقراءة والمحاضرات .
وعقب التوقيع، أكد محافظ شبوة على أهمية مشروع المكتبة كمركز علمي ومنهلا ثقافيا وملتقى لمحبي القراءة وخدمة رجال العلم والبحث العلمي بالمحافظة.. لافتاً إلى أن هذا المشروع يمثل ترجمة عملية لمخرجات مؤتمر شبوة تاريخ وحضارة .
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